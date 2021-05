Ventola: “Inter solida, Conte il migliore in Serie A e non si discute. In CL…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha commentato la stagione dell'Inter

"L'obiettivo era lo scudetto, in Champions sono d'accordo che non doveva uscire così malamente ma quello che ha fatto Conte non è scontato. Dopo anni e anni di dominio della Juventus, con un gioco che piace o non piace ma tutta la squadra si muove bene. La squadra è solida. Per me Conte è stato il miglior allenatore in Serie A, non si discute".