Ventola: “Questo 3-5-2 funziona. Da quel che mi dicono quando le cose vanno male Conte…”

L’analisi di Nicola Ventola dopo la vittoria dell’Inter in Champions League: “Si è vista un’Inter compatta, questo 3-5-2 funziona. Brozovic? Ha dettato i tempi, non li ha mai sbagliati. L’Inter deve essere anche una squadra umile. A volte difendeva a cinque, ma poi ripartiva con tanti uomini. Questo dava compattezza. Darmian è un giocatore lineare, che ha accumulato esperienze importanti. Sa difendere benissimo e capisce i momenti e i tempi giusti. Darmian quando va fa male e dietro fa bene. Non mi aspettavo facesse subito così bene, ma difficilmente sbaglia la partita. Da quello che mi raccontano quando le cose non vanno bene Conte non deve essere molto piacevole. Quando arrivano i risultati sorridi, i risultati aiutano. L’Inter la rosa ce l’ha, anche la qualità. Quando la squadra è serena i risultati arrivavo. Il Borussia è una squadra fastidiosa, sa essere compatta, riparte in contropiede”.

(Inter TV)