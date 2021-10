Ventola: “Avevo dubbi su Dzeko per un motivo. Inzaghi? Mai visto un allenatore…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, sui nerazzurri dopo la vittoria in rimonta sul campo del Sassuolo

Dopo la vittoria dell' Inter in rimonta, l'ex attaccante nerazzurro Nicola Ventola è intervenuto come di consueto in diretta su Twitch alla Bobo TV - in compagnia di Vieri, Adani e Cassano - e ha parlato proprio della squadra di Simone Inzaghi:

"L'Inter è andata in difficoltà. Con le idee di Simone Inzaghi col Sassuolo rischi in alcune fasi della partita, Handanovic ha salvato quando l'Inter era in difficoltà. Inzaghi ha fatto i cambi nel momento giusto: non ho mai visto un allenatore fare quattro cambi insieme. Calhanoglu è l'unica nota stonata. È discontinuo, ma ha qualità e lo devi coccolare. L'Inter ne ha recuperate tre in trasferta. L'Inter è sempre la favorita per lo scudetto. Dzeko? Non ero sicuro per i suoi 35 anni nell'attacco alla profondità, caratteristica che aveva Lukaku".