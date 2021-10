Ventola: “Dzeko straordinario, con lui l’Inter ha svoltato. Scudetto? La vera rivale…”

Le dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola sui nerazzurri di Inzaghi

Alessandro De Felice

L'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e della lotta per lo scudetto, con il club di viale della Liberazione tra le favorite alla vittoria finale:

Si aspettava un avvio così determinante di Dzeko?

"Edin è straordinario, mentalmente un tipo strong, che non avverte pressione. Magari non mi aspettavo i sei gol in sette giornate, ma un impatto decisivo nel sistema Inter sì. Dzeko sa fare tutto, ha tecnica, presenza in area, fa salire la squadra, attacca la profondità come abbiamo visto contro il Sassuolo sul rigore. Ecco, questo poteva essere un punto critico dopo Lukaku. E invece a 35 anni Edin non si risparmia: con lui l’Inter ha svoltato".

Lautaro ha ereditato il ruolo di stella. È pronto ad essere leader?

"Lautaro è una certezza, nei due anni di Conte magari spiccava Lukaku ma lui era fondamentale per Romelu e ha sempre fatto tanti gol. Lautaro vale più di Lukaku per età e per ciò che ha già fatto vedere in questi anni: è un top player per qualità e personalità smisurata".

Come giudica l’inizio di Simone Inzaghi e la mancanza di equilibrio?

"Inzaghi è stato bravo a non stravolgere tantissimo ma comunque a portare le sue idee all’interno di un gruppo mentalmente molto forte dopo lo scudetto. La differenza con Conte sta nell’attaccare, nella pressione alta: Conte restava basso ad aspettare perché con Lukaku e Hakimi aveva armi micidiali in campo aperto, Inzaghi cerca di arrivare al gol attraverso il gioco corale, con una nuova identità che non cambia in base all’avversario. Equilibrio? Il calcio si evolve, l’Inter è più offensiva e io preferisco questo modo di giocare e rischiare".

Inter ancora favorita per lo scudetto?

"Il Napoli oggi è la vera rivale dell’Inter: Spalletti sta facendo un grande lavoro anche nella gestione dell’ambiente, ma il Napoli ha qualità incredibile da anni e Gattuso è stato sfortunato, stiamo vedendo cosa significa avere Osimhen al cento per cento. Il duello è tra Inter e Napoli, la Juve è partita male e il Milan, anche dopo una partita stratosferica contro l’Atalanta, non mi sento di metterlo sullo stesso gradino di Inter e Napoli".