Ventola: “Io avevo detto 0-2 Inter, ero sicuro della mentalità perché…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Milan nel derby di ieri sera: "Io avevo detto 0-2 Inter, ero sicuro dell'approccio e della mentalità acquisita dalle vittorie ottenute col Milan: poi la perdita di Leao è stata grossa. Ero convinto l'Inter avrebbe vinto i duelli e aggredito di più la partita. Nei primi 7 minuti vedevi che il Milan non teneva la palla, l'Inter usciva con la qualità e stava bene mentalmente: prima del gol capivi già che i nerazzurri potevano far la partita e vincere".