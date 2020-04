Ventola: “Il gruppo del 2002 all’Inter? Che armonia. Noi cazz..i su Instagram? No perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato così delle dirette quotidiane con Bobo Vieri su Instagram: “Noi cazzoni? Non sono d’accordo, la gente ha bisogno di ridere. Io sono un cazzone, ma parliamo di calcio: è molto divertente, lo facciamo con il cuore. Fa bene anche a noi, io sono da solo ora in quarantena. Ieri Bobo poi è stato male e non ha concluso la diretta: aveva mal di testa, dorme poco e sta facendo la dieta. Cassano? Fa ridere perché noi ci lasciamo andare raccontando aneddoti che abbiamo vissuto insieme. Nello spogliatoio? Sono momenti che ci mancano tantissimo: a tutti manca la quotidianità degli allenamenti. Poi nel gruppo del 2002 maledetto eravamo tanti italiani: c’era una bellissima armonia. Poi si può raccontare solo il 2% delle cose. La Nazionale? Zoff mi aveva convocato, poi esordì Totti perché mi infortunai, ma dovevo giocare in un Italia-Spagna: io arrivavo prima sul pallone, ma mi sono operato troppe volte. Poi diventi un giocatore normale”.