Ventola: “Inter andata a peggiorare: va fatto qualche acquisto davanti”

Intervenuto in diretta alla BoboTV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter è andata a peggiorare un po'. Arnautovic sono convinto che farà bene, è cresciuto ed è utile alla squadra: però se pensi all'Italia va bene, ma per l'Europa siamo lontani anni luce. Col Monza hanno giocato con gli stessi dell'anno scorso, è lineare, pochi dribblatori: il centrocampo è il più forte col Napoli, in Italia se la giocano. Ma devono fare qualche acquisto in attacco, la rosa è peggiorata".