Ventola: “Sulla carta l’Inter ha qualcosa in più rispetto al Milan. Le dichiarazioni di Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex nerazzurro Nicola Ventola ha parlato così del derby della Madonnina: “L’Inter sta andando bene e si può giocare lo scudetto, sono due squadre che hanno obiettivi diversi ma hanno la mentalità giusta per creare spettacolo in questo derby. Se vince l’Inter? Sulla carta l’Inter ha qualcosa in più, però il derby non mi sento di dire chi è favorito, non sempre vince la squadra più forte. Perché Conte ha smorzato un po’ gli entusiasmi in conferenza? Se le ha dette vuol dire che avrà visto qualcosina… Conte è un allenatore molto bravo e molto intelligente, se ha deciso di fare queste dichiarazioni sono convinto che ci sia un motivo preciso“.

(Sky Sport)