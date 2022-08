Ventola: “Inter? L’ho vista di nuovo mentalmente fragile come a Bologna”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Non puoi non stare 3-0 dopo 20 minuti: mentalmente è successo qualcosa che non ti fa creare gioco"

Marco Astori

Intervenuto durante la Bobo Tv, Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della vittoria dei nerazzurri a Lecce: "Vedendo i primi 20 minuti, mi sembravano due categorie diverse: l'Inter aveva in mano completamente il gioco. Poi il fallaccio di Baschirotto da arancione innervosisce la partita: in questa bagarre il Lecce prende coraggio e comincia a provare qualcosa.

L'Inter invece comincia a giocare spalle alla porta e si allunga: ho visto di nuovo l'Inter mentalmente fragile, mi sembrava quella di Bologna. Non puoi non stare 3-0 dopo 20 minuti: mentalmente è successo qualcosa che non ti fa creare gioco e te la fa vincere immeritatamente perché il Lecce poteva vincere".