Ventola: “Inter, ora punta su Lukaku. E dico una cosa su cui saranno cavoli di Inzaghi”

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così della qualificazione alla semifinale di Champions League da parte dell'Inter: "Dell'Inter mi è piaciuto l'approccio, io avevo il timore potesse pensare al risultato dell'andata e non fare la partita: ma dal primo minuto ha cercato di far gol. A me il Benfica non è piaciuto: erano in ritardo ad accompagnare l'attaccante.