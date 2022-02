Ventola: “Inter poco brillante col Genoa ma resta la mia favorita per lo Scudetto”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così del calo di Inter e Milan

"L'Inter ha difficoltà a fare gol, ha avuto le occasioni col Genoa ma non è stata brillante. Ha anche sofferto a tratti col Genoa, ha fatto una parata importante Handanovic. Milan e Inter sono in calo, hanno meno brillantezza. Fanno fatica a creare il gioco a cui siamo abituati, sono entrambe stanche per me. Ci può stare. Vedo comunque l'Inter favorita per lo Scudetto".