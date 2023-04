Ventola: “Inter, calciatori non sono diventati tutti scarsi: problema mentale. Lautaro…”

Nicola Ventola , intervenuto alla BoboTV su Twitch, ha commentato così il pareggio dell'Inter all'Arechi contro la Salernitana: "Non penso che i giocatori dell'Inter siano diventati tutti scarsi, è un fatto mentale. Si vede la paura e l'insicurezza nel calciare, sanno di essere sotto pressione. Io l'ho subita un po' la pressione quando giocavo, Vieri invece no"

"Penso sia un aspetto mentale, i giocatori si sentono sotto pressione anche se sono di livello internazionale. Lukaku segna a raffica nel Belgio, nell'Inter non si sente sicuro, ha perso certezze. Le cose facili diventano gol sbagliati. Lautaro? Il gol sbagliato è clamoroso, non andava mai avanti, la porta non si avvicinava mai"