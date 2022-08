Ventola: “Lu-La farà tantissimi gol. L’Inter avrà problemi quest’anno se…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell’Inter e non solo dopo la 2ª giornata di Serie A: “Il Napoli di tutte è la squadra più oliata, che mi ha sorpreso più di tutte. L’Inter deve stare bene fisicamente, Lukaku e Lautaro faranno tantissimi gol, è una coppia spettacolare. In fase di non possesso quando la squadra viene attaccata, non vedo grande filtro. Anche nelle amichevoli, non vedevo mai questo grande filtro, l’ho visto anche a Lecce e avrà problemi quest’anno se non ci sarà filtro appunto”, le sue parole.