Ventola: “Inter unica squadra a vivere di anno in anno, non vedo futuro così. Zhang…”

"Leggo che i contratti di quelli in scadenza potrebbero non essere rinnovati, l'Inter è la squadra più instabile che c'è. Non si può leggere che devi vendere due giocatori o altrimenti vendi la società, è normale che non riesci a rinnovare giocatori e se vuoi mandare via Inzaghi ma devi scegliere uno internamente. Se non vende la società, io la vedo ancora che andrà avanti senza programmare. Come puoi pensare di prendere Conte se devi vendere due giocatori? La situazione è grave. L'Inter è l'unica società che vive di anno in anno, non vedo futuro. La presidenza non va bene così, devi vendere prima di comprare, non esiste"