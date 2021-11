Ventola: “Inter solida, Calhanoglu ha preso in mano la squadra. Rispetto ad Eriksen…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell'Inter a Venezia

"Un mese fa dissi che andava coccolato Calhanoglu. Hai bisogno di lui titolare quando perdi Eriksen, ha dei colpi ed è quello che si avvicina di più come ruolo all'Inter. L'Inter è solida, ha fatto la sua partita e ha rischiato poco. Ha fatto 3 prestazioni fantastiche nell'ultima settimana, ha rischiato su qualche tiro di Aramu ma ha meritato la vittoria. Son contento per Calhanoglu, ci vogliono giocatori così che prendono la squadra in mano. Nel derby meritava un qualcosa in più l'Inter, ha fatto molto bene col Napoli".