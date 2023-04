Ventola: “All’Inter sembra esserci un po’ di autogestione. Da bordocampo si vede che…”

"Partire con Chiesa prima punta è inspiegabile, l'approccio è stato disarmante, Di Maria con la testa bassa, hai giocatori che possono saltare l'uomo ma non l'hanno mai fatto. L'Inter è partita con la voglia di fare, di giocare, con le idee. Mi ha sorpreso l'attitudine negativa dei giocatori, la Juve prende gol e poi c'è stata un minimo di reazione. Sono rimasto shoccato da Allegri che ha messo Danilo quando è entrato Lukaku, pensava più a non prendere il 2-0 anziché provare a pareggiare"

"L'Inter però doveva chiuderla prima ma mi ha scioccato la Juve, i giocatori sembrano non uniti, ognuno per i cavoli suoi, mi faceva una tristezza vedere Di Maria. Così non arrivano i risultati, vedere i giocatori così spenti mi ha fatto proprio impressione"

"Quando c'è Inter-Napoli, l'Inter va da sola. Anche col derby, si vede anche dal campo: non voglio raccontare cose che si vedono dal vivo, anche due giorni fa, giocatori che si scaldano... Un po' è autogestione, c'è un po' meno fiducia nell'allenatore da parte di giocatori importanti, o l'ha persa o non ce l'ha proprio Simone. L'Inter ha perso con le piccole dove il tecnico deve metterci qualcosa in più, gli manca lo step. Anche se vince la Champions non so se rimarrà come allenatore"