Ventola sull’Italia: “Concetti uguali a 4 mesi fa ma molti giocatori sono in difficoltà”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così della deludente prestazione dell'Italia

"Credo che i concetti siano gli stessi, molti giocatori hanno problemi con i club. Barella non stava bene, Chiesa e Locatelli faticano alla Juve. In queste 2 partite l'Italia ha faticato perché il concetto è giocartela sempre uomo contro uomo, con la Svizzera ha sofferto e alcuni giocatori non stanno vivendo un momento facile. Barella proprio fisicamente non stava bene".