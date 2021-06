Ventola: “Italia? Ci sono Nazionali più forti ma con questa mentalità ce la giochiamo”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato della gara tra l'Italia del Mancio e la Svizzera che vedrà allo Stadio Olimpico

Nicola Ventola è a Roma per vedere la partita tra Italiae Svizzera. A Skysport ha detto la sua sulla gara degli azzurri: «In tornei come questi non succede come in campionato, non si possono avere dei cali. Con Mancini la prestazione non è mai mancata. Mi aspetto anche oggi la prestazione. Mi piace che si giochi a calcio con lui, c'è la mentalità del gioco e di far male all'avversario. Non ci possiamo nascondere, ci sono Nazionali più forti, ma con questa mentalità ce la giochiamo tutti».