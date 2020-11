Ventola: “Lautaro? Solo questione di lucidità. Ho letto critiche eccessive contro un giocatore”

Nicola Ventola ha ricordato le sfide con il Real Madrid nella sua carriera in nerazzurro con un post sui social: “Ho postato una foto in cui ero in panchina (insieme a Baggio e Pirlo) e scherzando ho scritto: “Non capisco come abbiano scelto Ronaldo e non me”. Quando non si gioca si è sempre arrabbiati”.

Le scelte contro il Real: “Mi aspetto più un 3-5-2 visto il momento, puoi essere più coperto. Vedo Brozovic basso. Sarà importante Young su quella fascia, lì bisognerà cercare l’uno contro uno non essendo Vazquez un difensore. Interessante anche il duello sulla fascia di Hakimi. Secondo me le difficoltà che abbiamo avuto in questo momento sono date dal fatto che mentalmente Conte vuol far fare il salto di qualità. per diventare grande devi osare e Conte ci sta provando. Conte non cambierà la sua idea, secondo me. E cercherà di dominare la partita”.

Conte-Zidane: “Di Conte vedevi già la personalità, Zidane era un fenomeno. Stanno facendo una carriera incredibile come allenatori. Due vincenti, tutti e due offensivi. L’Inter può trovare degli spazi in più stasera. Ti carica giocare con il Real Madrid, arrivi con una pressione positiva. Sei carico. Più sei concentrato e senti la partita meno sbagli la partita. C’è qualcosina in più rispetto ad un pre di Inter-Parma”.

Vidal? “Ha detto che stasera segnerà? A volte te lo senti. Un giocatore abituato in tutte le squadre con i suoi inserimenti e con la sua intelligenza: quindi arriveranno i suoi gol. Ho letto critiche nei suoi confronti. Lui è mentalmente grande e sa che può dare di più. Alcune critiche ho letto mi sono sembrate eccessive”.

Lautaro? “Tornato dalla nazionale ha accusato stanchezza. E’ una questione di lucidità. Lui è un nueve, si completa benissimo con Lukaku. E’ completo. Gli manca quella lucidità quando gioca tanto. Non gli consiglierei niente, lui sa fare tutto quando sta bene. Perisic farà movimento ma deve stare anche in area, è bravo di testa. L’Inter è una squadra tecnicamente forte, deve osare di più. Hakimi ha la tecnica per saltare l’avversario. Da attaccante se non fai gol stai male, ti senti responsabile. Si vive veramente male. Parlavo con Vieri: se non segnava per due partite non parlava con i familiari. E’ arrabbiato ma non sta male. Sa che arriveranno i gol”.

(Inter TV)