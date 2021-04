Ventola: “So per certo che il City vuole Lukaku. E c’è pure un’altra squadra”

Durante l'ultima puntata di Bobo TV, Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato del futuro di Lukaku

Durante l'ultima puntata di Bobo TV, Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, durante le discussioni sulle possibili mosse in avanti del Manchester City, ha dichiarato:

"Io so per certo che il Manchester City vuole Lukaku, è un giocatore che piace tanto. Ma so che piace anche al Chelsea". Queste le parole di Ventola. Da parte sua, l'Inter ha sempre fatto capire di considerare il belga incedibile. Anche Suning ha fatto filtrare la ferma volontà di confermare il blocco a disposizione di Conte, che si appresta a vincere lo scudetto.