Il giocatore più decisivo in Serie A nel 2020? Per Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, è Romelu Lukaku. Nel corso dell’ultima diretta su Twitch sulla Bobo TV, il 42enne ha esaltato l’attaccante belga del club nerazzurro.

“L’Inter dipende molto da lui. Quello dei nerazzurri non è un gioco corale, di squadra: per questo dico che il belga è il più decisivo” ha spiegato Ventola.