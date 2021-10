Ventola: “Lukaku? Gioca diverso rispetto all’Inter. Ne riparliamo a fine anno”

Così l'ex centravanti: "Lukaku non è male qualitativamente, secondo me il Chelsea gioca diversamente rispetto all'Inter"

Nel corso della diretta con la BoboTV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha detto la sua sul momento di Romelu Lukaku, che al Chelsea sta faticando forse più del previsto: "Lukaku non è male qualitativamente, secondo me il Chelsea gioca diversamente rispetto all'Inter: lui è devastante in campo aperto, lui gioca spalle alla porta e quindi calcia meno. Queste sono le difficoltà che avrà sempre. Sta facendo fatica, ma farà mille gol: ne parliamo a fine anno".