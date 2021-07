Ventola: “Top 11 di Euro 2020? Se proprio devo togliere Lukaku, ecco due nomi”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così dell'Europeo di Cristiano Ronaldo e di Lukaku

"CR7 ha fatto i suoi gol, non partecipava tanto al gioco come fatto nella Juve o nel Real. Cristiano Ronaldo, se gioca così, non mi fa impazzire, ha fatto 5 gol ok ma non lo metto nella top 11 dell'Europeo. A me piace l'attaccante magari meno tecnico ma che partecipa a 360° al gioco con i compagni. Se devo proprio togliere Lukaku, metto Schick o Dolberg".