Ventola: “Milan grande delusione. Inter? Lautaro devastante, bene Skriniar”

Intervenuto in una diretta della Bobo TV, Nicola Ventola, ex calciatore, ha parlato così del derby vinto dall'Inter domenica sera: "Non mi aspettavo un Milan così, è stato una grande delusione per l'approccio e per come Pioli ha preparato la fase di non possesso. Non mi piace il fatto che abbia messo Origi su Calhanoglu, così tendi ad abbassarsi: i braccetti dell'Inter erano sempre liberi. Era un'improvvisazione nel momento di difficoltà: per la prima volta Pioli non mi è piaciuto neanche nel post quando ha difeso quest'ipotesi che ha proposto.