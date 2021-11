Ventola: “Perisic ora è un’arma micidiale per l’Inter. Grande lavoro di Conte”

Le parole dell'ex calciatore: "All'Inter non si capiva, lo vedevi che aveva potenzialità ma non riuscivi a tirar fuori il meglio"

Intervenuto durante la Bobo TV, Nicola Ventola, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così del momento della squadra nerazzurra, incensando un nome su tutti: "Un grande lavoro di Conte di cui sta beneficiando ora Inzaghi è quello fatto su Perisic: all'Inter non si capiva, lo vedevi che aveva potenzialità ma non riuscivi a tirar fuori il meglio. Ora mentalmente sta bene, fa scelte giuste e crea superiorità: è un'arma micidiale".