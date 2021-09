Ventola: “Inter, avrei visto bene un ritorno di Icardi al posto di Dzeko”

Le parole dell'ex attaccante alla Bobo TV sull'ex capitano dell'Inter, al Paris Saint-Germain dopo l'addio ai nerazzurri

Nicola Ventola, ex attaccante anche dell'Inter, ha parlato così alla Bobo TV su Twitch dell'Inter di Simone Inzaghi: "Ero sotto choc per il primo tempo dell’Inter col Real Madrid. Recuperava subito la palla, si muovono tutti bene, la squadra di Ancelotti non riusciva a giocare. Un ritorno di Icardi non so se sarebbe stato complesso, ma l’avrei visto bene al posto di Dzeko nell’Inter di Inzaghi".