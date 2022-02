Ventola: “Roma, contro l’Inter giocatori disconnessi. Mou? Dichiarazioni pesantissime”

Ai microfoni della BoboTV su Twitch, Nicola Ventola ha detto la sua sul KO della Roma contro l'Inter in Coppa Italia:

"Roma? Abraham non va incontro, Zaniolo attacca male la profondità. I giocatori sembravano disconnessi, non giocano da squadra. Mou ha fatto dichiarazioni pesantissime, capisco che volesse dare uno scossone. Dallo stadio si vede una squadra senza anima, timorosa, senza idee di gioco, ognuno per i cavoli suoi. La Roma può fare bene come lo ha fatto con la Juventus e con l'Empoli, quando ha queste mancanze e sconfitte brutte, lo fa in maniera bruttissima, manca anche di personalità".