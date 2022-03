Ventola: “Sanchez fuori? Il vero patrimonio dell’Inter è Lautaro Martinez”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del momento dell’Inter e in particolare delle punte

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del momento dell’Inter: “Sanchez è fortissimo, ma Lautaro è un patrimonio della società. Se deve rimanere fuori uno, resta fuori Alexis e non il Toro. Finirà con Perisic a destra e Gosens a sinistra per me alla fine”, le dichiarazioni dell'ex centravanti.