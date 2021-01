Ventura: “Gomez all’Inter? Non so dove lo userebbero. Eriksen si è scontrato con…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, ha parlato così della sessione di mercato in corso e non solo.

È il mercato del Papu Gomez.

“È un’occasione, sicuramente. Reduce da tre anni straordinari ha ancora tanto da dare. Chi lo prende fa un affare. Però mica lo prendi a prescindere giusto per avere il Papu”.

Ci pensa l’Inter in prestito gli ultimi giorni.

“Andrebbe a giocare alle spalle delle punte. Eriksen si è scontrato con le esigenze tattiche della squadra, non so dove potrebbe essere utilizzato il Papu. Stiamo parlando di un giocatore di spessore, comunque abituato a giocare in più situazioni tattiche”.

Da fuori, come vede la frattura Papu-Atalanta?

“Quando succedono queste cose ci sono tante componenti. La società ha preso questa decisione, è una situazione difficilmente ricomponibile. Non sono presuntuoso, non do giudizi dall’esterno. Non tifo Atalanta ma per il bel calcio e il Papu fuori è una perdita per il gioco del calcio”.

Chi ha più bisogno di fare mercato?

“Se l’Inter vuole rinforzarsi con la squadra che ha, è evidente che vogliano farlo tutte. Però rimango della mia idea: rinforzarsi a gennaio ha un senso se hai delle idee per colmare delle lacune. Fare mercato tanto per, perché lo impone la piazza, lascia il tempo che trova”.