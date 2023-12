Ventura: “L’Inter la più forte, ha una rosa sopra le altre. Può permettersi di…”

In una lunga intervista a Calcionews24, Gian Piero Ventura ha detto la sua sulla lotta scudetto. Per l'ex c.t. della nazionale è l'inter la favorita per la vittoria finale. "L’anno scorso a parte quello del Napoli non credo sia stato un calcio divertente. C’è stato un finale in cui l’Inter ha ripreso a giocare tenendo presente le potenzialità della squadra ed è arrivata in finale di Champions. Però a livello di spettacolo per 3/4 di campionato solo il Napoli ha offerto secondo me uno spettacolo godibile. Quest’anno invece c’è un campionato in cui per ora se vogliamo cercare qualche novità ci sono gli sprazzi in cui il Bologna fa calcio. Ma in generale non c’è un qualcosa di straordinario".