Ventura: “L’Inter può avere grandi rimpianti senza lo scudetto perché…”

Le parole dell'ex ct sull'Inter: "Lo ha buttato via nei due mesi invernali quando ha rallentato. Per non parlare dei punti persi a Bologna"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Giampiero Ventura, ex ct, ha parlato così della stagione dell'Inter: "L'Inter potrebbe vivere di grandi rimpianti se non dovesse vincere lo scudetto. Lo ha buttato via nei due mesi invernali quando ha rallentato. Per non parlare dei punti persi a Bologna per l'errore di Radu. Ma anche la Juventus può mangiarsi le mani. I bianconeri sono partiti malissimo, ma se avessero vinto con l'Inter sarebbero arrivati a ridosso del primo posto e lo scudetto sarebbe stato anche alla loro portata. Ecco perché penso che chiunque guardi al primo posto, possa avere un briciolo di rammarico dalla sua parte".