Ventura: “Italia, non ne parlo. Tutti aspettiamo belle notizie, ma non dico altro”

L'ex commissario tecnico non ha voluto rilasciare dichiarazioni particolari quando gli è stato chiesto della Nazionale di Mancini

L'ultima volta mi hanno chiesto un in bocca al lupo alla Nazionale e io ho detto sì, ci mancherebbe altro, siamo tutti tifosi dell'Italia. È scoppiata una polemica: qualsiasi parola io dica sulla Nazionale viene strumentalizzata. Siamo tutti in attesa di avere delle bellissime notizie, credo che ci siano i presupposti per poterle avere. Ma qui mi fermo e non spendo più una parola.