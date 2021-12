Ventura: “Salernitana, con l’Inter sarà molto difficile. Non è scritto…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio MPA, l'ex ct parla della difficile classifica della Salernitana

"È ovvio che se perdi con l'Udinese e poi in casa col Venezia i discorsi cambiano, con l'Inter sarà molto difficile ma non è scritto da nessuna parte che tu non possa fare risultato con queste squadre. Ero all'Arechi per vedere Salernitana-Atalanta e se c'era una squadra che meritava di vincere forse era la Salernitana. Non drammatizzerei più di tanto, cercherei di compattare il più possibile l'ambiente perchè c'è la possibilità di salvarsi".