Autogol di Venuti al 91′, la Juventus batte 1-0 la Fiorentina al Franchi

Grazie ad un autogol di Venuti al 91', la Juventus batte 1-0 la Fiorentina nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Al Franchi, la compagine viola domina in lungo e in largo ma non trova la via del gol - palo di Ikone nella ripresa - e all'ultima azione, Venuti devia nella propria porta un cross di Cuadrado.