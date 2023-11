Verdone: “Il calcio ha perso poesia, ormai è diventato troppo un business”

"Il calcio di oggi ha perso poesia, ormai è divenuto troppo un business. Lo vediamo dalle composizione delle squadre. Bisogna essere nostalgici e ricominciare dai giovani dei vivai, altrimenti le bandiere come i Totti, i Del Piero, i D'Amico non ci saranno più, ed è doloroso, perché quei giocatori sono il motore di una squadra". Parola dell'attore e regista romano Carlo Verdone, ospite dell'inaugurazione nel campo del Trastevere Calcio di un'installazione artistica in travertino, formata da cinque lastre su cui è incisa la storia della società amaranto-oro nata nel 1908.