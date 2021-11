Veretout: “Inter ha mantenuto il livello con Inzaghi. Dzeko leader in campo e fuori”

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato del momento dei giallorossi e anche della lotta alla vetta

«È un periodo di calo. Eravamo partiti bene e forse in troppi ci hanno visti già arrivati. Ma la stagione è lunga. L’obiettivo non cambia, la zona Champions è a 3 punti. Sta a noi ripartire».

«Sono i campioni in carica. Anche senza Conte hanno mantenuto il loro livello con un allenatore come Inzaghi che ha fatto bene alla Lazio, compensando l’addio di Lukaku con un grande come Dzeko. Edin è un leader in campo e fuori. E poi c’è il Napoli che con Spalletti gioca un bel calcio».