Inter, Colidio e Vergani in cerca di riscatto. Nell’ottica dello staff nerazzurro…

Dopo il ritorno ad Appiano, i due giocatori sono in cerca di riscatto. L'Inter lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti

"Ma l’Inter continua a credere nel ragazzo, per il quale finora sono pervenute offerte soprattutto dalla Serie B. La partenza in prestito è certa, così come nel caso dell’argentino Facundo Colidio, altro bomber in cerca di riscatto. L’attaccante di Rafaela è tornato a Milano dopo due stagioni in Belgio con un bottino non proprio esaltante (5 gol e 10 assist in 49 apparizioni) e in casa nerazzurra si sta adesso pensando a un nuovo prestito, preferibilmente in una squadra di prima divisione (in Italia o all’estero).