L'attaccante classe 2001 si trasferisce al club campano e lascia l'Inter
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MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani alla Salernitana. L'attaccante classe 2001 si trasferisce al club campano a titolo definitivo.
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