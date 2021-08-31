L'attaccante classe 2001 si trasferisce al club campano e lascia l'Inter

Andrea Della Sala
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MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani alla Salernitana. L'attaccante classe 2001 si trasferisce al club campano a titolo definitivo.

vergani fatta salernitana

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