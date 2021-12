Vernazza: “Attenzione, si è ingolfata l’Atalanta. L’Inter può migliorare se stessa”

In attesa delle partite di oggi, con l'Inter impegnata con il Torino a San Siro, il giornalista ha fatto il punto in vetta al campionato

In attesa delle partite di oggi, con l'Inter impegnata con il Torino a San Siro, il giornalista Sebastiano Vernazza ha fatto il punto in vetta al campionato dopo il pareggio di ieri dell'Atalanta:

"Attenzione, si è ingolfata l’Atalanta. Battuta dalla Roma sabato a Bergamo, ieri sera non è andata oltre lo 0-0 a Marassi, contro un Genoa resistente e combattivo. Se stasera l’Inter batte il Torino, allunga a più 8 sui gasperiniani. Il gruppo di testa rischia di sgranarsi. Non è scritto che oggi l’Inter vinca, però non è detto che il Milan ritorni da Empoli con il pieno. Quel che sembrava un duello scudetto tra Milan e Napoli forse sarà una corsa tra Inter e Napoli, ma tutto è in divenire, la materia non ha ancora una forma chiara".