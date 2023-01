Vernazza: “Buttarsi via specialità Inter. Il pareggio di Monza è devastante”

Così si resta impigliati in un pari allo scadere. La Juve ha facoltà di puntare sulla fase difensiva, perché ha incassato appena sette gol. L’Inter no. L’Inter difende male, specie lontano da San Siro, e di reti ne ha prese 24, più di tutti nelle prime 10 posizioni. Per trovare una squadra con cifra peggiore bisogna scendere fino al Bologna, undicesimo con 26 gol al passivo. Attaccare l’arbitro per il gol ingiustamente annullato ad Acerbi non può essere la soluzione. L’Inter deve interrogarsi sui due gol subiti ieri in Brianza, inammissibili per una squadra che mira allo scudetto, e sul gioco: il Monza ne ha mostrato uno migliore e ha meritato il pari".