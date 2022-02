Vernazza (GdS): “L’Inter non può rinunciare. Martedì derby verità con il Milan”

L'Inter spera di ritrovare il miglior Lautaro Martinez. Su La Gazzetta dello Sport ne parla il giornalista Sebastiano Vernazza

A Genova si è accomodato in panchina. Inzaghi lo ha fatto entrare al 28’ della ripresa e in quei venti minuti scarsi, recupero compreso, Lautaro Martinez si è fatto vivo più volte. Ha costretto Sirigu a una deviazione, si è reso pericoloso con una girata di testa e verso la fine avrebbe forse segnato se non fosse incappato nel “muro” Ostigard. A Marassi si è capito come e quanto l’Inter non possa rinunciare a Lautaro, nonostante l’argentino sia flagellato dalla siccità. Martinez in campionato non segna dal 17 dicembre, contro la Salernitana l’ultimo gol. Poi la rete in Supercoppa su rigore contro la Juve e stop. Il derby di martedì sarà un momento di verità.