Vernazza: “Inter con la miglior difesa, dettaglio scudetto. Merito di Sommer e di Inzaghi”

Yann Sommer ha mantenuto la porta inviolata in 12 giornate su 17 : nessun portiere e nessuna squadra dei cinque migliori campionati europei ha fatto meglio. La percentuale impressiona: 12 su 17 equivalgono al 70,6 per cento. In pratica Sommer viene battuto una volta ogni tre partite di Serie A. Merito suo: parliamo di un portiere maturo, vittima fin qui di un unico grave errore, contro il Sassuolo a San Siro su un tiro di Bajrami, e protagonista di vari interventi risolutivi, specie al Maradona contro il Napoli. E merito della fase difensiva organizzata da Simone Inzaghi. La Juve di “clean sheet”, di partite senza subire reti, ne ha fatti registrare 9 su 17, quasi il 53 per cento. In pratica Szczesny prende gol ogni due gare.

Inter e Juve condividono il sistema 3-5-2, ma la capolista mantiene per ora una tenuta stagna migliore. Prima condizione di impermeabilità è l’attenzione sulle palle inattive e qui siamo quasi pari. L’Inter per esempio non è ancora scivolata su un corner; la Juve soltanto una volta, in casa contro il Cagliari, rete di Dossena ininfluente sul risultato, vittoria per 2-1. Neppure il baricentro medio dirime la questione. Più si tiene l’avversario lontano dalla propria porta, più si riducono le probabilità di concedere occasioni, ma Inter e Juve sono pari per quanto stanno giù sulla scacchiera: 50,4 metri la capolista; 50,5 metri i bianconeri.

De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Pavard e il nascente Bisseck da una parte. Danilo, Gatti, Bremer, Rugani, Alex Sandro dall’altra parte, Inzaghi all’occorrenza ha adattato Carlos Augusto nei tre dietro. La prima differenza è numerica, per quantità sta meglio l’Inter. E forse pure la qualità è dalla parte di Inzaghi. I portieri si equivalgono, Sommer e Szczesny hanno caratteristiche fisico-tecniche forse opposte, però assicurano affidabilità.

