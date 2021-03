Vernazza: “Impresa Inter se sarà scudetto. Conte ha chiuso i cancelli di Appiano”

Il giornalista ha parlato dell'Inter di Conte in testa al campionato e del grande lavoro del tecnico nerazzurro

"Se l’Inter vincerà lo scudetto, compirà un’impresa e le ragioni sono svariate. La prima è storica: rovescerebbe la dittatura della Juve, le impedirebbe di vincere il decimo scudetto consecutivo, record tondo che nel caso sarebbe destinato a durare da qui all’eternità. La seconda è economica: vincerebbe nonostante un panorama societario incerto e complicato. La proprietà è svanita, gli Zhang sono in Cina da mesi. Beppe Marotta, l’amministratore delegato dell’area sport, il manager che tiene insieme squadra e società, è ricoverato per virus: un’assenza che pesa, i migliori auguri per il rientro. Oggi all’Inter non si sa che cosa ne sarà del domani, uno scenario brutto in qualsiasi azienda".