Quindici anni dopo, lo scenario è cambiato, il Guardiola di oggi non è il Guardiola di ieri e Simone Inzaghi ha trovato una terza via, una mediazione tra gli estremi. Si difende e palleggia bene allo stesso tempo, la sua Inter è impermeabile quanto e più di quella di Mourinho, ma fa circolare meglio il pallone, è più fluida e scorrevole, segna più gol e si è tolta la soddisfazione di ingarbugliare il Manchester City di Guardiola, ancora lui, nella finale di Champions del 2023 a Istanbul. Inzaghi ha perso, ma ha incartato Guardiola senza alzare muri, gli ha inceppato le linee di passaggio e lo ha costretto ad abbassare la cresta e a guardarsi le spalle. Se Lautaro e Lukaku fossero stati più lucidi davanti alla porta, se Gosens non fosse stato sfortunato, forse racconteremmo un’altra storia. Qui però sta un punto di differenza non secondario: l’Inter del Triplete 2010 avrebbe battuto il Manchester City del Triplete 2023, perché aveva giocatori più forti e temprati.

La formazione interista della finale 2010, vinta a Madrid contro il Bayern: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso; Eto’o, Sneijder, Pandev; Milito. La formazione tipo dell’Inter di oggi: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Quanti interisti di oggi giocherebbero nell’Inter del 2010? Noi abbiamo un unico dubbio, Thuram-Pandev, forse preferiremmo il primo al secondo, ma dopo Madrid 2024 non ne siamo per niente sicuri. La somma delle individualità dell’Inter 2010 è superiore a quella dell’Inter 2023-24.

E, purtroppo per Inzaghi, l’eliminazione dalla Champions in corso ha acuito il divario. L’Inter del 2010 non si sarebbe trascinata ai rigori contro l’Atletico, come l’Inter 2024 poco più di due settimane fa. L’avrebbe risolta prima, con la resistenza, la protezione del risultato favorevole, o con una ripartenza assestata bene. Milito e Eto’o avrebbero trasformato in gol le occasioni sciupate da Thuram. L’Inter del 2010 era scientifica nel giocare quel tipo di calcio risultatista. L’Inter 2024 si è snaturata nella serata più importante: a Madrid, per comodità o per pigrizia mentale, ha indossato i panni dell’Inter 2010 senza averne la taglia".

