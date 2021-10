Vernazza (GdS): “Inter ridimensionata da Champions. Inzaghi? Se ne cambi 4 vuol dire che…”

Nell'analizzare le ambizioni scudetto dell'Inter, Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, spiega i punti deboli

"Il 2-1 dell’Inter sabato contro il Sassuolo è stata una vittoria “sporca e sbagliata”, perché piena di errori e fonte di perplessità. Elogi a Simone Inzaghi per il cambio quadruplo che nella ripresa ha rovesciato il corso della partita, ma se sostituisci quattro giocatori in un colpo solo, vuol dire che sono state compiute scelte sbagliate in partenza. Complice un calendario agevole, l’Inter ha cominciato forte. La Champions l’ha ridimensionata (...). Della notte di Reggio Emilia hanno colpito gli sbandamenti difensivi, mai visto un De Vrij così svagato. E si è avuta conferma di come Dumfries abbia bisogno di un robusto addestramento alla fase di non possesso".