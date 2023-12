Vernazza: “Sicuri che Milan sia fuori dalla corsa scudetto? Derby data cerchiata dai rossoneri”

Siamo sicuri che il Milan sia fuori dalla corsa per lo scudetto? Che tutto si risolverà in un corpo a corpo tra Juve e Inter o in un assolo dell’Inter, più completa, più esperta, “più tutto”? Il Milan è lontano sei punti dalla cima, distanza non incolmabile alla 14ª giornata. In campionato viene da due vittorie consecutive, contro Fiorentina e Frosinone, ottenute in casa con un atteggiamento pragmatico, dettato dall’emergenza infortuni e dalla squalifica di Giroud. Nel mezzo, la batosta in Champions contro il Borussia, mazzata che ha pregiudicato la qualificazione agli ottavi.