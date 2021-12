Vernazza (GdS): “Inter? La lasceremmo così. Il vero colpo per i nerazzurri sarebbe…”

Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, parla delle possibili mosse dell'Inter in vista del mercato di gennaio

"L’Inter però non la toccheremmo, ulteriore dimostrazione di come il rimontaggio post Conte sia stato indolore e quasi perfetto. Nessuna riparazione ad Appiano. Marotta e Ausilio si muovono per un esterno sinistro, un vice Perisic oltre Dimarco, e potrebbero prendere Digne, francese dell’Everton. La vera miglioria sarebbe il rinnovo del contratto di Brozovic, un “riacquisto” necessario per il futuro a lungo termine".