Argentina, polemica per le frasi di Veron sul calcio femminile: “Il pallone è business…”

Hanno scatenato non poche polemiche alcune dichiarazioni rilasciate da Juan Sebastian Veron durante l'Assemblea Generale Ordinaria dell'Estudiantes. L'ex centrocampista dell'Inter, oggi vicepresidente del club argentino, ha risposto così a chi chiedeva il motivo sulla mancanza di risorse e investimenti nel calcio femminile: "Devi avere delle entrate per poter reinvestire, perché altrimenti è molto difficile. Il calcio è business e come tale deve produrre entrate".