Serie A, Verona-Atalanta 0-2: basta un tempo alla formazione di Gasperini

Finisce 2-0 per l'Atalanta in casa del Verona. La formazione di Gasperini chiude la partita nel primo tempo con un rigore trasformato da Malinovskyi e dal raddoppio firmato da Zapata. L'Atalanta sale così a 55 punti al quarto posto in classifica.