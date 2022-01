SERIE A – Il Verona vince in rimonta: battuto il Bologna 2-1. Decide Kalinic

La squadra di Tudor va in svantaggio, ma poi ribalta il risultato grazie a Caprari e Kalinic

Va al Verona l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. Al Bentegodi la squadra di Tudor batte 2-1 il Bologna. È la squadra di Mihajlovic a passare in vantaggio con Orsolini che dal limite dell'area di sinistro batte Montipò. Reazione rabbiosa degli scaligeri che trovano il pareggio con un bel gol di Caprari che di tacco al volo trafigge un non perfetto Skorupski. Nella ripresa il Verona trova il vantaggio a cinque minuti dalla fine con Kalinic, appena entrato in campo. Inutile l'assedio finale dei rossoblù che incappano nella terza sconfitta consecutiva.